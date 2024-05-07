Назад пути нет: при каких условиях Джо Байден покинет пост президента США

Чего ждать от грядущих выборов в Соединенных Штатах?

Нынешний президент США Джо Байден на протяжении всего своего срока показывал свою недееспособность, чем вызывал многочисленные споры — рискнет ли демократическая партия выдвигать его кандидатуру на второй срок на выборах 2024 года. Политолог Малек Дудаков в беседе с изданием Lenta.ru рассказал, при каких условиях власти США будут готовы избавиться от Байдена и кто является наиболее вероятной кандидатурой на пост следующего президента страны.

По словам эксперта, в целом, замена Байдена кажется ему маловероятной, так как несмотря на низкие рейтинги, тот уже победил на праймериз и у него есть карт-бланш от избирателей со стороны демократов. Смена лидера сегодня будет означать оглушительный провал всей политики демократической партии, а значит, это лишь увеличит шансы Дональда Трампа на победу в грядущих выборах.

«Как мы видим, у Трампа неплохие шансы на победу, учитывая, что он обходит Байдена по рейтингам на текущий момент, и последние опросы показывают, что Трамп лидирует в семи ключевых колеблющихся штатах на выборах: это и Аризона, и Пенсильвания, и Мичиган, и Висконсин, и Джорджия, и Северная Каролина и так далее. Если даже и будет какая-то замена Байдена, она будет только в том случае, если он умрет физически до выборов либо будет совсем в каком-то коматозном состоянии не приходящим в сознание», — считает Дудаков.

Однако и при таком раскладе, добавил эксперт, найдут другого кандидата. Им, по его словам, может стать вице-президент США Камала Харрис.

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