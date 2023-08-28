Два российских истребителя сопроводили американские БПЛА над Черным морем

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Срочная новость 43 0

Нарушения госграниц РФ допущено не было.

Два российских истребителя сопроводили американские БПЛА над Черным морем

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Над юго-западной частью акватории Черного моря был зафиксирован полет в направлении российской границы американских беспилотников MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, они осуществляли воздушную разведку в районе Крыма. С целью недопущения нарушения госграниц нашей страны и противодействия ведению американских БПЛА радиотехнической разведки, был выполнен подъем двух российских истребителей из состава дежурных сил ПВО. После этого американские беспилотники изменили направление полета и покинули местность.

Это не первый случай. Ранее 5-tv.ru сообщал, что 27 августа российский Су-30 сопроводил американский БПЛА MQ-9 Reaper над Черным морем.

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Два российских истребителя сопроводили американские БПЛА над Черным морем

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