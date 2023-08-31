Покоится рядом с супругом: как прошло прощание с балериной Светланой Адырхаевой

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 18 0

Светлану Адырхаеву похоронили на Троекуровском кладбище

Покоится рядом с супругом: как прошло прощание с балериной Светланой Адырхаевой

Фото: © РИА Новости / Александр Макаров

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Знаменитую артистку провожали в последний путь под аплодисменты, выражая тем самым уважение.

В Москве простились с народной артисткой СССР Светланой Адырхаевой. Она умерла на 86-м году жизни. Церемония прощания с балериной началась в 11 часов утра в фойе Большого театра. Ему артистка посвятила всю свою творческую жизнь.

На церемонию прощания приехала делегация из Северной Осетии во главе с Сергеем Меняйло. Вместе с губернатором прибыли другие политики, а также представители творческой интеллигенции.

Когда из здания начали выносить гроб, толпа поклонников творчества Адырхаевой на Театральной площади громко и долго аплодировала, выражая тем самым уважение артистке. Так Адырхаеву проводили в последний путь.

Балерину похоронили рядом с мужем на Троекуровском кладбище.

Ранее 5-tv.ru писал, что умерла народная артистка СССР, балерина Светлана Адырхаева.

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