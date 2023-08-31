Песков: Путин обращает внимание на ценообразование в России

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 24 0

В стране фиксируется достаточно низкий уровень инфляции.

Фото, видео: Евгений Разумный / ТАСС; 5-tv.ru

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Вопросы ценообразования в России всегда находятся в поле зрения президента Владимира Путина, а также ответственных ведомств. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов о росте стоимости на топливо.

«Есть определенные инфляционные процессы, хотя инфляция чуть выше целевого уровня. Речь идет о достаточно низком уровне инфляции», — отметил он.

По словам Песков, Путин постоянно обсуждает с правительством РФ ситуацию, связанную с формированием цен.

Летом 2023 года стоимость топлива неоднократно была рекорды. Рост розничных цен превысил темпы инфляции. В Минэнерго пояснили, что связано это, в том числе с плавающим курсом рубля, а также с процессами, происходящими на мировом рынке нефтепродуктов.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Путин не просил снять или смягчить введенные ЕС санкции.

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