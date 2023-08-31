Эхо Чернобыля: почему охота на кабанов сильно ограничена в Германии

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 23 0

Радиоэколог Штегер: высокий уровень цезия обнаружили в кабанах в Германии

Эхо Чернобыля: почему охота на кабанов сильно ограничена в Германии

Фото: www.globallookpress.com / Lutz Gerken

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Ученые исследовали 48 образцов мяса, полученных в 11 регионах Баварии.

Немецкие ученые обнаружили аномально высокий уровень радиации в организме кабанов на юго-востоке Германии. Об этом сообщает научное издание Environmental Science & Technology.

Используя высокочастотный гамма-детектор, с помощью современной масс-спектрометрии исследователи определили, что уровень содержания цезия в них значительно превышает безопасный показатель. Повышенную радиоактивность диких кабанов в Германии эксперты объясняют произошедшей 37 лет назад катастрофе в Чернобыле.

В частности, речь идет о сверхвысоком уровне цезия в животных. В научной среде это явление известно как «парадокс кабана».

В последнем исследовании ученые пришли к выводу, что экологический коллапс спровоцировали ядерные испытания, которые проводились еще в ХХ веке. Осадки веществ и по сей день оказывают разрушительное воздействие на природу.

Таким образом, кабаны не перестают отравляться вновь и вновь. Важно при этом понимать, что период полураспада цезия составляет 30 лет.

Именно коренастые кабаны с бивнями могут показаться вполне здоровыми на вид, однако радиоактивный цезий, обнаруженный в их мясе, указывает на поистине ужасное положение дел.

«Наша работа позволяет глубже понять печально известное загрязнение радиоактивным цезием баварских кабанов, не ограничиваясь простым количественным определением общего содержания радионуклидов», — подчеркнул радиоэколог Феликс Штегер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему черепахи накапливают радиацию.

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