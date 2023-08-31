Источник болезни не найден: в Польше от легионеллеза умерли уже 18 человек

|
Рита Миронова
Рита Миронова 107 0

Polsat: число умерших от легионеллеза в Польше возросло до 18

Источник болезни не найден: в Польше от легионеллеза умерли уже 18 человек

Фото: www.globallookpress.com / Luc Nobout

Читайте нас в: Дзен Новости

Загадочный недуг продолжает забирать жизни поляков.

В Польше от легионеллеза скончались 18 человек. Об этом сообщает телеканал Polsat.

По данным источника, всего так называемой «болезнью легионеров» в стране заражены 157 человек. Все они находятся в больницах на интенсивном лечении.

«Два новых подтвержденных результата анализа на легионеллу пневмонию касаются пациентов, поступивших в больницу 20 и 29 августа», — отмечается в статье.

Так, число зараженных продолжает увеличиваться. Власти регионов, в которых произошла вспышка заболевания, предполагают, что виной всему — местная система водоснабжения. Специалисты уже взяли пробы воды из городских систем водоснабжения.

Легионеллез — заболевания дыхательной системы, передающееся аэрозольным путем. Болезнь в республике прогрессирует с 18 августа, источник заражения до сих пор не найден.

Ранее 5-tv.ru писал, какие симптомы легионеллеза назвал пульмонолог.

+21° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
96.33
0.40 104.94
0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:38
Иран обвинил «Моссад» в подготовке крупной диверсии на объектах Минобороны
16:33
Путин проведет открытый урок «Разговор о важном» 1 сентября
16:24
«Исключительно хозяйка»: ТОП главных ошибок мужчин при выборе жены
16:16
Главы МИД России и Турции обсудят вопросы из повестки встречи Путина и Эрдогана
16:12
«Типичный карьерист»: что ждать от нового министра обороны Великобритании
16:06
Источник болезни не найден: в Польше от легионеллеза умерли уже 18 человек

Сейчас читают

"Школьная форма обошлась в 110 тысяч": на что Бородина спустила деньги
"Натерпелась слишком много": 86-летняя Немоляева о пережитых унижениях и обидах
Показала все: Волочкова поразила людей откровенным нарядом в ресторане
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России