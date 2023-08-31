Путин по ВКС открыл мост через Енисей в Красноярском крае

Строительство объекта стартовало еще в 2020 году.
Фото, видео: © РИА Новости / Илья Наймушин; 5-tv.ru
Президент России Владимир Путин открыл мост через Енисей в Красноярском крае. Участие в торжественной церемонии он принимал в режиме онлайн.
Глава государства выразил большую благодарность всем причастным к реализации проекта. Строительство объекта стартовало еще в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поздравил Жапарова с Днем независимости Киргизии.
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