Путин по ВКС открыл мост через Енисей в Красноярском крае

Президент России Владимир Путин открыл мост через Енисей в Красноярском крае. Участие в торжественной церемонии он принимал в режиме онлайн.

Глава государства выразил большую благодарность всем причастным к реализации проекта. Строительство объекта стартовало еще в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поздравил Жапарова с Днем независимости Киргизии.