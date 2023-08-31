Путин по ВКС открыл мост через Енисей в Красноярском крае

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 109 0

Строительство объекта стартовало еще в 2020 году.

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Наймушин; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Президент России Владимир Путин открыл мост через Енисей в Красноярском крае. Участие в торжественной церемонии он принимал в режиме онлайн.

Глава государства выразил большую благодарность всем причастным к реализации проекта. Строительство объекта стартовало еще в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поздравил Жапарова с Днем независимости Киргизии.

+21° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
96.33
0.40 104.94
0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:12
«Новомодная причуда»: с Купером разорвали контракт из-за фразы про трансгендеров
18:03
Французские школы закроют двери для учеников в мусульманской одежде
18:01
Лавров: саммит с участием Путина и Эрдогана состоится в ближайшее время
17:58
Пассажир самолета в Казахстане притворился террористом из-за симпатии к девушке
17:51
Зеленский заявил, что Киеву не хватит обещанного числа истребителей F-16
17:41
«Провожания не любим»: «копия Асмус» отказалась обнимать Харламова

Сейчас читают

"Школьная форма обошлась в 110 тысяч": на что Бородина спустила деньги
"Натерпелась слишком много": 86-летняя Немоляева о пережитых унижениях и обидах
«Трансформируется»: как изменится Даша Букина в продолжении «Счастливы вместе»
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России