Три злобные выдры покусали звезду сериала «Наследники» Кристал Финн

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Полина Долгова
Полина Долгова 33 0

Актриса попала в больницу после инцидента.

Три злобные выдры покусали звезду сериала «Наследники» Кристал Финн

Фото: www.globallookpress.com / Bernd Wüstneck

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В США три злобные выдры набросились на актрису Кристал Финн, которая получила известность после сериала «Наследники», сообщает San Francisco Chronicle.

Звезда рассказала, что инцидент произошел во время купания в реке Фетер в штате Калифорния. Из-за продолжительных ливней, река разлилась, поэтому актриса решила проплыть к заводи, которая образовалась среди громоздких камней. Как только она спрыгнула в воду, девушка почувствовала, что ее кто-то укусил за ногу.

После этого рядом вынырнули три выдры: взрослая самка и ее детеныши. Финн быстро поплыла к берегу, а те нырнули под воду и снова атаковали.

«Укусы были на ногах, и еще цапнули за ягодицу. Это было больнее всего, но рассмотреть рану я не могла», — пожаловалась актриса.

К слову, пострадавшую даже поместили в больницу, чтобы она прошла лечение. Кроме нее там проходили лечение и другие пациенты, которые стали жертвами нападений особо агрессивных особей. Местные врачи утверждают, что этим летом впервые столкнулись с подобными случаями. Одного из первых пациентов выдры укусили около 20 раз.

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