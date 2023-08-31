Кабмин выделит более 30 миллиардов рублей на повышение зарплат бюджетников

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Полина Долгова
Полина Долгова 35 0

Индексация коснется окладов педагогов, врачей, сотрудников научных и культурных учреждений.

Кабмин выделит более 30 миллиардов рублей на повышение зарплат бюджетников

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

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Глава правительства России Михаил Мишустин заявил о дополнительном выделении 30 миллиардов рублей на повышение заработных плат работникам государственных учреждений.

По его словам, с начала года бюджетникам, которые попадают под действие майских указов, уже поднимали выплаты. Теперь же индексация коснется окладов педагогов, врачей, сотрудников научных и культурных учреждений.

Мишустин отмечает, что такой шаг направлен на системную поддержку граждан властями. Он указал, что президент РФ Владимир Путин постоянно напоминает, что необходимо уделать должное внимание на эти вопросы, последний раз это обсуждалось в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам на прошлой неделе.

Прежде вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России бюджетников — около 5,2 миллиона человек. Среди них 600 тысяч федеральных, 4,6 миллиона находятся в ведении субъектов Федерации. Дополнительные социальные выплаты попросили 44 региона России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что учителя массово увольняются из школ Хакасии из-за урезания зарплат.

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