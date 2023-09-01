Житель Калининграда чудом выжил после удара током в десять тысяч вольт

Врачи спасли жизнь жителю Калининграда, который получил удар током в десять тысяч вольт. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

Сообщается, что 43-летний местный житель травмировался при работе с электросетями еще в начале апреля. Мужчину отправили в больницу, где врачи диагностировали у него поражение внутренних органов, электроожоги головы, лицевого скелета и ног.

«Дуга прошла из головы через внутренние органы и вышла в нижних конечностях. Такие травмы не совместимы с жизнью», — отметила заведующая отделением Екатерина Минаева.

Несмотря на крайне тяжелое состояние, врачам удалось реанимировать мужчину. Его ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. За время нахождения в больнице пациенту провели 15 операций и перелили в общей сложности около 30 литров компонентов крови.

Мужчине предстоит долгое восстановление. Однако сейчас он уже может разговаривать и даже передвигаться на костылях.

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