Будущее Красноярского края закладывается уже сегодня: как развивается регион

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Путин провел совещание по социально-экономического развитию Красноярского края

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Наймушин; 5-tv.ru

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Накануне Путин открыл автомобильный мост через Енисей. Какие планы дальше?

О ресурсах и большом потенциале говорили накануне на совещании у президента. Оно было посвящено одному региону, зато какому! Будущее Красноярского края Владимир Путин обсудил с теми, от кого оно зависит в первую очередь.

Метро, большой новый мост, богатые месторождения — обо всем этом смотрите в репортаже корреспондента «Известий» Владислава Томашаускаса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин открыл мост через Енисей в Красноярском крае.

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