Доказано: БМП-3 превзошла M2 Bradley по характеристикам

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

БМП-3 превзошла M2 Bradley по характеристикам

Доказано: БМП-3 превзошла M2 Bradley по характеристикам

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Тема:
Спецоперация

Американский бронетранспортер не может считаться аналогом российского. В чем существенное отличие?

Американская боевой машины пехоты Bradley, затрофеенная российской армией, во всем уступает БМП-3. Таким заявлением поделился с РИА Новости заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС «Курганмашзавода» Роман Хромов.

Специалист подчеркнул, что американский бронетранспортер не может считаться аналогом российского. К примеру, машина не может преодолевать водные препятствия без длительной подготовки.

«Натурное изучение образцов, захваченных в СВО, подтвердило, что американская БМП Bradley не является аналогом российской БМП-3. Изучение трофеев подтверждает, что БМП-3 по совокупности характеристик, огневой мощности, подвижности, удобству в эксплуатации, обслуживанию, ремонту на уровень превосходит американскую БМП», — отметил Хромов.

Специалист подчеркнул, что американская БМП, поставляемая на Украину, может похвастаться использования сложных электронных систем. Однако это также является ее слабым местом. «Начинка» может выйти из строя в любой момент.

Также Хромов напомнил, что превосходство БМП-3 была доказана еще в 1991 году. Тогда ОАЭ остановили свой выбор на советской разработке, отказавшись от американской техники. Он также добавил, что российские специалисты продолжают изучение захваченного образца.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что первые десять американских танков Abrams прибудут на Украину уже через пару недель. Однако США не уверены, что техника поможет в противостоянии с российской армией.

Тема:
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