В США усомнились, что Abrams помогут ВСУ в контрнаступлении
Politico: успех танков Abrams в контрнаступлении зависит от решимости ВСУ
Фото, видео: www.globallookpress.com / Spc. Austin Steinborn; 5-tv.ru
Первые десять обещанных танков поступят Украине в обозримом будущем. Но изменят ли они ситуацию на поле боя?
Первые десять американских танков Abrams Киев получит уже через пару недель. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в Пентагоне.
Управлять техникой обучили две сотни боевиков ВСУ. А всего Украине обещан 31 Abrams. Правда, когда дадут оставшиеся, неизвестно. На Западе надеются, что подкрепление поможет контрнаступлению. Но веры в это все меньше.
«Abrams — это „чертовски бронированная машина“, но это не панацея», — говорится в статье.
По данным газеты, важнее всего является «решимость Украины добиться прорыва».
Поставки Abrams анонсировали еще в начале года. Потом вмешалась бюрократия. И вместо современных моделей Пентагон решил передать самые простые.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне проводимой с 24 февраля 2022 года спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.
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