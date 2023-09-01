Рэпер 50 Cent броском микрофона отправил фанатку в больницу

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Экс-поклонница уверена, что артист целился в нее специально.

Фото, видео: www.globallookpress.com / MAGO/Gonzales Photo/Jarle H. Mo; 5-tv.ru

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Вспышка ярости может обойтись рэперу 50 Cent гораздо дороже, чем полдоллара. На концерте в Лос-Анджелесе у артиста возникли проблемы с оборудованием: ни один из микрофонов не работал.

Первый полетел на сцену, но когда не включился и второй, рэпер швырнул его прямо в толпу. Микрофон угодил девушке прямо в голову.

С тяжелой травмой ее госпитализировали с концерта. Теперь уже бывшая фанатка уверена — рэпер словно специально целился в нее.

Она написала заявление в полицию. Теперь 50 Cent, как отмечается, грозит уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американская рэп-испольнительница Карди Би позволила себе во время концерта в Лас-Вегасе швырнуть в поклонника микрофон. На такой поступок знаменитость натолкнуло поведение зрителя, который вел себя по-хамски.

На видео можно рассмотреть, как стоящий возле сцены зритель внезапно из стакана решил облить исполнительницу. Карди Би, не задумываясь, швырнула в него микрофон.

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