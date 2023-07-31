Певица Карди Би бросила микрофон в фаната на концерте

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Что побудило знаменитость совершить такой поступок?

Певица Карди Би бросила микрофон в фаната на концерте

Фото: www.globallookpress.com / Daniel DeSlover

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Американская рэп-испольнительница Карди Би позволила себе во время концерта в Лас-Вегасе швырнуть в поклонника микрофон. На такой поступок знаменитость натолкнуло поведение зрителя, который вел себя по-хамски. Кадры инцидента опубликовало издание Газета.ру.

На видео можно рассмотреть, как стоящий возле сцены зритель внезапно из стакана решил облить исполнительницу. Карди Би, не задумываясь, швырнула в него микрофон. Большинство поклонников поддержали певицу, которая попыталась прекратить тенденцию некоторых поклонников бросать предметы в артистов.

«Она сделала то, что должна была»;

«Эта практика отвратительна. Надеюсь, что так будет с каждым», — пишут в социальной сети интернет-пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему концерт рэп-исполнителя Кишлака отменили в Чебоксарах.

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