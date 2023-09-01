Повторили 1943 год? Могли ли экс-президента Нигера намеренно заразить малярией

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 500 0

Никулин: специально заразить малярией бывшего лидера Нигера не могли

Фото, видео: www.globallookpress.com / Panoramic; Личный архив Игоря Никулина; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Оказывается, в мировой истории подобные прецеденты уже были.

Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум и его семья заболели малярией. Политолог Игорь Никулин рассказал 5-tv.ru, что заразить политика специально вряд ли кому-то удалось бы.

Специалист отмечает, что малярия — характерное заболевание для африканских стран, особенно для тропической Африки. Ежегодно там заболевают десятки, а то и сотни миллионов людей, миллион из них, к сожалению, погибает.

Впрочем, болезнью, которая, как известно, переносится комарами, действительно можно заразить намеренно. Такие случаи в истории уже известны.

«Немцы пытались использовать малярию как бактериологическое оружие в 1943-м году: выпустили малярийных комаров возле Рима. Они надеялись так остановить наступающую американскую армию. Американцы принимали антималярийные препараты, операция успеха не имела», — вспоминает политолог.

Однако, как добавляет Никулин, среди местных жителей все-таки возникла эпидемия, заразилось несколько десятков тысяч человек.

Что касается болезни бывшего президента Нигера, специалист напоминает: сейчас существуют все необходимые для лечения средства, которые наверняка имеются в распоряжении Базума, да и мятежников. Последним, кстати, смерть свергнутого лидера не выгодна, ведь именно их могут обвинить в его гибели.

Ранее 5-tv.ru писал, в каком состоянии сейчас находится бывший президент Нигера.

+25° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
96.33
0.40 104.94
0.49
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 4 по 10 сентя...

Последние новости

12:31
Глава «Росатома» Лихачев провел урок физики для школьников Краснодарского края
12:23
В Наро-Фоминске полиция изъяла 270 килограммов наркотиков у иностранца
12:20
Бессонные ночи: Тодоренко пожаловалась на усталость из-за болезни сына
12:15
Вандалы раскрасили памятник Брежневу на Украине в желто-голубые цвета
12:13
Школьники создали стикеры для учебного профиля Сферум в VK Мессенджере
12:01
Лавров: Россия открыла безвозмездные поставки продовольствия в Африку

Сейчас читают

"Школьная форма обошлась в 110 тысяч": на что Бородина спустила деньги
"Натерпелась слишком много": 86-летняя Немоляева о пережитых унижениях и обидах
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России