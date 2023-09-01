Повторили 1943 год? Могли ли экс-президента Нигера намеренно заразить малярией

Оказывается, в мировой истории подобные прецеденты уже были.

Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум и его семья заболели малярией. Политолог Игорь Никулин рассказал 5-tv.ru, что заразить политика специально вряд ли кому-то удалось бы.

Специалист отмечает, что малярия — характерное заболевание для африканских стран, особенно для тропической Африки. Ежегодно там заболевают десятки, а то и сотни миллионов людей, миллион из них, к сожалению, погибает.

Впрочем, болезнью, которая, как известно, переносится комарами, действительно можно заразить намеренно. Такие случаи в истории уже известны.

«Немцы пытались использовать малярию как бактериологическое оружие в 1943-м году: выпустили малярийных комаров возле Рима. Они надеялись так остановить наступающую американскую армию. Американцы принимали антималярийные препараты, операция успеха не имела», — вспоминает политолог.

Однако, как добавляет Никулин, среди местных жителей все-таки возникла эпидемия, заразилось несколько десятков тысяч человек.

Что касается болезни бывшего президента Нигера, специалист напоминает: сейчас существуют все необходимые для лечения средства, которые наверняка имеются в распоряжении Базума, да и мятежников. Последним, кстати, смерть свергнутого лидера не выгодна, ведь именно их могут обвинить в его гибели.

Ранее 5-tv.ru писал, в каком состоянии сейчас находится бывший президент Нигера.