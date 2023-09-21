«Полная ерунда»: Градский любил поиграть на эмоциях Аллы Рид

Певица была участницей четвертого сезона музыкального проекта «Голос».

Александр Градский любил поиграть на эмоциях Аллы Рид. О том, как маэстро привил ей любовь к творчеству Владимира Высоцкого, бывшая участница шоу «Голос» и солистка театра «Градский Холл» эксклюзивно рассказала автору и ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко.

Для третьего тура музыкального проекта «Голос» Александр Градский захотел раскрыть певицу с другой стороны. Чтобы выбрать новую для нее композицию, они вместе слушали много военных песен, песен о любви.

«Представляете, вот так сидишь, и мэтр думает, что же ты исполнишь. А он очень включался. То есть когда он работал действительно с кем-то из своих студентов, понятно, что кто-то ему нравился больше, кто-то меньше, как любому человеку. Но он включался в каждого, то есть он заглядывал тебе в нутро и искал там что-то особенное», — рассказала артистка.

После череды размышлений Градский решил остановиться на творчестве Владимира Высоцкого. Для самой Аллы Рид этот выбор оказался очень неожиданным, потому что она не видела себя в подобном формате. Маэстро в свою очередь придумал для нее драматическое задание. Рид должна была выучить композицию Высоцкого «Я несла свою Беду…».

«И тут началось самое интересное. Он пригласил еще одну девочку, мою соперницу, тоже дал ей это задание. И говорит: «Слушай, сейчас она тебе покажет, как надо». Я такая думаю: «Что? Как это? Он же мне сказал выучить мелодию и ничего не делать, что он мне будет рассказывать, показывать». Нет, все пошло совершенно по другому сценарию. Он достал из меня эту не то что злость, но эмоцию. Я ему спела мелодию, он говорит: «Ну, конечно, полная ерунда», — вспоминает Алла Рид.

Певица, чувствуя свое задетое самолюбие, решила собрать все свои силы и исполнить Градскому эту композицию во второй раз.

«Я села, что-то придумала на этом стрессе. Вышла, выложилась, как могла. И он мне говорит: «Так, сейчас запомни это состояние. Сделаешь так — я тебя оставлю. Нет — все, до свидания. У меня без тебя хватает тех, кого дальше продвигать», — рассказывает исполнительница.

Детство Аллы Рид прошло в городе Куйбышеве, которому с 1991 года вновь вернули его прежнее название — Самара. После окончания школы девушка переехала в Москву, где поступила в Государственную академию славянской культуры, а позже она стала студенткой ГИТИСа. В 2015 году Алла Рид прошла слепые прослушивания в шоу «Голос» и попала в команду Александра Градского, который оказал огромное влияние на ее творчество. Маэстро привил артистке любовь к Владимиру Высоцкому, и сейчас Алла Рид является первой и единственной певицей, которая официально исполняет песни советского поэта.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алла Рид металась между Григорием Лепсом и Александром Градским.