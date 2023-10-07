«Эмоционален в любом проявлении»: каким вспоминает Алла Рид Александра Градского

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 66 0

Александр Градский обладал набором абсолютно разных качеств

Фото, видео: ВКонтакте / Алла Рид / rid2021; 5-tv.ru

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Певица была участницей четвертого сезона музыкального проекта «Голос».

Александр Градский обладал набором абсолютно разных качеств. Своими воспоминаниями о маэстро бывшая участница шоу «Голос» и солистка театра «Градский Холл» Алла Рид эксклюзивно поделилась с автором и ведущей 5-tv.ru Светланой Шевченко.

«Чтобы точнее объяснить, Александр Борисович был эмоционален в любом проявлении. То есть не то, что он был всегда такой душкой, он мог быть очень жестким, хамским. Все знают, как он ругался матом, но он делал это настолько театрально», — делится певица.

Потушить весь свой эмоциональный пыл у Градского практически не получалось.

«Когда один раз он пытался взять себя в руки, мы умирали от смеха, потому что он себя просто сдерживал. Но мы понимали, что он внутри все это проговаривает, а на самом деле говорит абсолютно интеллигентные слова», — с улыбкой на лице рассказывает бывшая участница шоу «Голос».

Спектр таких разных качеств в одном человеке вызывал интерес у Аллы Рид. Она до сих пор с трепетом вспоминает встречи с маэстро, на которых он делился с певицей всем своим опытом и знаниями.

Детство Аллы Рид прошло в городе Куйбышеве, которому с 1991 года вновь вернули его прежнее название — Самара. После окончания школы девушка переехала в Москву, где поступила в Государственную академию славянской культуры, а позже она стала студенткой ГИТИСа. В 2015 году Алла Рид прошла слепые прослушивания в шоу «Голос» и попала в команду Александра Градского, который оказал огромное влияние на ее творчество. Маэстро привил артистке любовь к Владимиру Высоцкому, и сейчас Алла Рид является первой и единственной певицей, которая официально исполняет песни советского поэта.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алла Рид металась между Григорием Лепсом и Александром Градским.

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«Эмоционален в любом проявлении»: каким вспоминает Алла Рид Александра Градского

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