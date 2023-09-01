Приоткрыли границу: Финляндия возобновила прием документов на визы в Петербурге

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Финляндия возобновила прием документов на визы в Петербурге

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Щербак Александр; 5-tv.ru

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Количество доступных мест «будет значительно сокращено».

Финляндия возобновила прием документов на выдачу виз россиянам через визовые центры в Петербурге. С 1 сентября можно записаться на прием для подачи заявления и предоставления биометрической информации для получения вида на жительство, отмечают финские власти.

Количество доступных мест «будет значительно сокращено», однако туристов все это не касается — они разрешение на въезд получить по-прежнему не смогут. Визы будут выдавать только по особым случаям.

Например, это воссоединение с семьей, болезнь или иные гуманитарные причины. В Финляндию не могут въехать туристы даже с действующими шенгенскими визами.

Ранее 5-tv.ru писал, что Таиланд планирует увеличить срок безвизового пребывания для россиян.

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