Мишустин сыграл в настольный теннис со школьником в московской школе

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Полина Долгова
Полина Долгова 18 0

Глава правительства пожал школьнику руку и похвалил его игру.

Фото, видео: © РИА Новости / Дмитрий Астахов; 5-tv.ru

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Премьер-министр России Михаил Мишустин в День знаний посетил московскую новую школу № 1579, в которой сыграл в настольный теннис с одним из учеников. За происходящим наблюдал мэр столицы Сергей Собянин.

«Молодец! Здорово играешь», — отметил глава правительства и пожал школьнику руку после окончания партии.

Мишустин вместе с Собяниным осмотрели учреждение, в том числе и столовую, где попробовали компот из сухофруктов. По словам мэра, он напомнил ему «вкус детства».

Затем Мишустин пообщался со школьниками, которые обедали в столовой. Дети отметили, что еда в школе вкусная.

«Я вас поздравляю с 1 сентября, удачи вам и приятного аппетита!» — поздравил Мишустин.

Кроме того, чиновник провел импровизированный урок математики для учащихся. Политик разыграл блиц. И задал школьникам математические задачки. Когда дети дали ответы, глава правительства разобрал примеры вместе с ними и сказал напутственные слова.

К слову, общеобразовательная школа № 1579 состоит из пяти школьных и шести дошкольных зданий. В ней обучаются 4838 детей и работают 445 сотрудников. В образовательном учреждении есть специальные классы для развития детей, которые оснащены оборудованием для роботехники, лабораториями и IT-оснащением.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал интеграцию школ новых регионов в систему образования РФ важной задачей.

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Мишустин сыграл в настольный теннис со школьником в московской школе

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