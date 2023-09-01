Администратора Telegram-канала Moscow Calling отправили под домашний арест

Черемушкинский суд Москвы отправил под домашний арест администратора Telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Куршин отправлен под домашний арест до 28 октября в рамках расследования возбужденного против него уголовного дела о фейках о ВС РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Свою вину мужчина признал.

Он был задержан накануне на Ленинградском вокзале в Москве. Известно, что в своем Telegram-канале мужчина публиковал посты в поддержку Украины, оскорблял освещающих спецоперацию блогеров. Ко всему прочему, автор распространял фейковую информацию, дискредитирующую ВС РФ.

Кроме того, по данным 5-tv.ru, Куршин работает в одном из научно-технических центров и имеет вторую форму допуска к государственной тайне.