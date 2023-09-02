Новый пакет помощи: США впервые отправят Украине снаряды с обедненным ураном

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Рита Миронова
Рита Миронова 14 0

Reuters: США могут поставить Киеву снаряды с обедненным ураном

Новый пакет помощи: США впервые отправят Украине снаряды с обедненным ураном

Фото: Александр Щербак / ТАСС

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Ранее «грязные бомбы» Киев получил от Лондона.

Впервые в пакете военной помощи США для Украины появятся снаряды с обедненным ураном. Об этом стало известно агентству Reuters.

Американское правительство намеревается передать боеприпасы для танков Abrams, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли противостоять российским танкам.

По данным источника, новый пакет помощи от США будет включать в себя боеприпасы и вооружения на сумму от 240 до 375 миллионов долларов.

На Украине уже применяли химические боеприпасы. Еще в начале марта в ДНР сообщили об очередном их использовании со стороны националистов. Также до этого появлялась информация, что ВСУ использовали неизвестное отравляющее вещество под Угледаром. Химикаты боевики сбросили с беспилотника.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Украине предрекли эпидемию рака из-за снарядов с ураном.

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