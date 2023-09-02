В США полицейский застрелил беременную девушку

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 17 0

Нерожденного младенца также спасти не удалось. У убитой остались двое детей. Что произошло?

В США полицейский застрелил беременную девушку

Фото: www.globallookpress.com / Howard Lipin

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В США полицейский застрелил беременную темнокожую женщину, сообщает телеканал Fox News.

Все произошло в Вестервилле (штат Огайо) на парковке возле магазина. Двое правоохранителей заподозрили 21-летнюю девушку в краже и потребовали выйти из салона авто. Она отказалась подчиниться. В этот момент один из стражей порядка достал пистолет.

«Что? Ты собираешься меня застрелить?» — отреагировала американка, после чего начала движение прямо на полицейского.

Тогда правоохранитель и произвел выстрел, который оказался смертельным. Девушка умерла в больнице. Нерожденного младенца также спасти не удалось. У нее остались двое детей.

По факту произошедшего проводится расследование. На это время полицейских отстранили от службы с сохранением заработной платы. В полиции также опубликовали видео инцидента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Иордании гость свадьбы случайно застрелил жениха.

 

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