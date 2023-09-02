«Полные штаны»: выступление Робби Уильямса обернулось грандиозным конфузом

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Алина Крылова
Алина Крылова 252 0

Daily Mirror: певец Робби Уильямс рассказал о выступлении с полными штанами

«Полные штаны»: выступление Робби Уильямса обернулось грандиозным конфузом

Фото: www.globallookpress.com / Ricardo Rubio

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Кто из зрителей теперь отважится посещать концерты мировой знаменитости?

Профессия артиста давно славится своей трудностью. Пробиться на музыкальный Олимп суждено единицам, а тем, кому удается закрепиться на сцене, надолго становятся ее заложниками. Нередко артисты выходят на сцену с недомоганием, недосыпом и выгоранием.

Одно из таких выступлений закончилось грандиозным конфузом для Робби Уильямса. С откровенным признанием любимчик женщин вышел к журналистам Daily Mirror. В беседе с репортерами многодетный отец припомнил, как однажды вынужден был выйти на сцену, недолечившись после отравления. В какой-то момент прямо посреди выступления Уильямс почувствовал себя плохо, но шанса сбежать у него не было.

Выступление ознаменовалось грандиозным конфузом, о котором и по сей день Робби Уильямс говорит не без стыда.

«Я уверен, вы можете себе представить, что это было не просто пуканье. Но, будучи профессионалом, я сохранял самообладание и был на 100% сконцентрирован на выступлении», — поделился воспоминаниями певец. По его словам, это произошло во время исполнения песни Let Me Entertain You.

Примечательно, что инцидент произошел еще в далеком 2011 году: на тот момент Робби Уильямсу было 37 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Робби Уильямс раскрыл свое психическое растройство.

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