Ситуация ухудшается: в Польше выросло число заразившихся «болезнью легионеров»

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Алина Крылова
Алина Крылова 42 0

В Польше число заболевших легионеллезом выросло до 158 человек, погибших — до 18

Ситуация ухудшается: в Польше выросло число заразившихся «болезнью легионеров»

Фото: www.globallookpress.com / Jorge Gil

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Врачи бьют тревогу из-за эпидемиологической ситуации в стране.

В Польше зафиксировали резкий рост заразившихся легионеллой. Число подхвативших «болезнь легионеров» заболевших выросло до 150 человек. Об этом сообщило польское издание Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на санитарно-эпидемиологическую службу.

По предварительной информации, первые тревожные звоночки врачи зафиксировали еще две недели назад в небольшом городе Жешува. С тех пор число инфицированных лишь увеличивается, что стало поводом для паники среди сотрудников медицинских учреждений.

За все время распространения вируса его жертвами стали 18 человек. В числе погибших — 9 женщин и 9 мужчин в возрасте от 55 до 98 лет. Больше всего заболевших по-прежнему фиксируется в Жешуве (106 человек) и в Жешувском районе (36 пациентов). По сведениям санитарной инспекции, источник заражения болезнью, которая приводит к отказу всех органов и смерти, находился в водопроводной воде.

Власти призывают местных жителей на время отказаться от воды из-под крана, заменив ее на бутылочную. На прошлой неделе в Жешуве проводили дезинфекцию водопроводов, добавляя в воду увеличенное количество хлора. Дело о массовом заражении взяло на особый контроль Агентство внутренней безопасности Польши.

Ранее 5-tv.ru писал, что врачи зафиксировали в мире стремительное распространение нового штамма коронавируса

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