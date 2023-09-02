Ситуация ухудшается: в Польше выросло число заразившихся «болезнью легионеров»

Врачи бьют тревогу из-за эпидемиологической ситуации в стране.

В Польше зафиксировали резкий рост заразившихся легионеллой. Число подхвативших «болезнь легионеров» заболевших выросло до 150 человек. Об этом сообщило польское издание Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на санитарно-эпидемиологическую службу.

По предварительной информации, первые тревожные звоночки врачи зафиксировали еще две недели назад в небольшом городе Жешува. С тех пор число инфицированных лишь увеличивается, что стало поводом для паники среди сотрудников медицинских учреждений.

За все время распространения вируса его жертвами стали 18 человек. В числе погибших — 9 женщин и 9 мужчин в возрасте от 55 до 98 лет. Больше всего заболевших по-прежнему фиксируется в Жешуве (106 человек) и в Жешувском районе (36 пациентов). По сведениям санитарной инспекции, источник заражения болезнью, которая приводит к отказу всех органов и смерти, находился в водопроводной воде.

Власти призывают местных жителей на время отказаться от воды из-под крана, заменив ее на бутылочную. На прошлой неделе в Жешуве проводили дезинфекцию водопроводов, добавляя в воду увеличенное количество хлора. Дело о массовом заражении взяло на особый контроль Агентство внутренней безопасности Польши.

Ранее 5-tv.ru писал, что врачи зафиксировали в мире стремительное распространение нового штамма коронавируса.