Хватило одной фразы: Илон Маск вынес вердикт престарелому Байдену

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Алина Крылова
Алина Крылова 23 0

Илон Маск поддержал мнение, что Байден разрушает политическую систему США

Хватило одной фразы: Илон Маск вынес вердикт престарелому Байдену

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people via www.imago

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Американский президент нажил себе еще одного оппонента.

Американский писатель Майкл Шелленбергер обвинил президента США Джо Байдена в разрушении устоявшейся политической системы США. С соответствующим заявлением общественный деятель вышел в соцсетях 2 сентября. В микроблоге общественный деятель заявил, что равное правосудие, считающееся основой судебной системы страны, давно находится под угрозой из-за непопулярных решений первого лица.

Одним из первых по ситуации высказался олигарх Илон Маск. В собственной соцсети бизнесмен написал всего одно слово, наглядно демонстрирующее реальное отношение предпринимателя к выбранному Байденом курсу.

«Правда», — написал он, намекнув, к чему на самом деле все идет.

В изначальном посте также отмечалось, что Министерство юстиции США активно препятствует судебному преследованию сына Байдена, в то время как глава Белого дома пытается посадить за решетку своего соперника Дональда Трампа. Подобное поведение президента США все больше смущает мировую общественность и самых ярких деятелей страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Белом Доме рассматривают возможность импичмента Джо Байдена.

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Хватило одной фразы: Илон Маск вынес вердикт престарелому Байдену

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