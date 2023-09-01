Белый дом готовится к возможному запуску импичмента Байдена

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Полина Долгова
Полина Долгова 13 0

Администрация американского лидера собирается дать отпор республиканцам.

Белый дом готовится к возможному запуску импичмента Байдена

Фото: www.globallookpress.com / Bonnie Cash - Pool via CNP

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Тема:
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Администрация американского лидера Джо Байдена стала вести активную подготовку к возможному запуску республиканцами расследования в рамках процедуры импичмента, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, в Белом доме создана военная комната из двадцати юристов и советников по правам человека, а также коммуникаторов для «агрессивного ответа» на возможные действия республиканцев.

В конце августа стало известно, что ряд представителей республиканцев палаты конгресса США поддержали начало процедуры импичмента президента Соединенных Штатов.

Прежде спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что имеющиеся у республиканцев данные позволяют поставить вопрос об отстранении Байдена. Он считает, что вся семья американского президента связана с «культурой коррупции».

Ранее 5-tv.ru писал, что в США призвали к импичменту Байдена из-за заявления экс-прокурора Украины.

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