Белый дом готовится к возможному запуску импичмента Байдена

Администрация американского лидера собирается дать отпор республиканцам.
Фото: www.globallookpress.com / Bonnie Cash - Pool via CNP
Администрация американского лидера Джо Байдена стала вести активную подготовку к возможному запуску республиканцами расследования в рамках процедуры импичмента, сообщает NBC News со ссылкой на источники.
По данным телеканала, в Белом доме создана военная комната из двадцати юристов и советников по правам человека, а также коммуникаторов для «агрессивного ответа» на возможные действия республиканцев.
В конце августа стало известно, что ряд представителей республиканцев палаты конгресса США поддержали начало процедуры импичмента президента Соединенных Штатов.
Прежде спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что имеющиеся у республиканцев данные позволяют поставить вопрос об отстранении Байдена. Он считает, что вся семья американского президента связана с «культурой коррупции».
Ранее 5-tv.ru писал, что в США призвали к импичменту Байдена из-за заявления экс-прокурора Украины.
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