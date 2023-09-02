Супермодель Миранда Керр объявила о четвертой беременности: пол уже известен

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Полина Долгова
Полина Долгова 41 0

Супермодель Миранда Керр объявила о четвертой беременности

Супермодель Миранда Керр объявила о четвертой беременности: пол уже известен

Фото: www.globallookpress.com / face to fac

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У манекенщицы Victoria's Secret есть уже трое сыновей. Кто же у нее родится на этот раз?

Радостной новостью о четвертой беременности 40-летняя знаменитость объявила в социальной сети. Модель Victoria's Secret разместила милую фотографию с оранжевым цветком, сделанную в ее саду.

А затем опубликовала еще один снимок. На нем Керр позирует в белом топике и светло-голубых джинсах. Он показала округлившийся животик, который поддерживала руками.

«Так взволнована объявлением о ребенке № 4. И это мальчик!» — подписала она.

Также брюнетка показала еще несколько фото, одним из них оказался снимок восьми желто-белых кроссовок. Возле каждой пары обуви она разместила кубик с цифрой. Четвертый предназначен для еще неродившегося малыша.

Самые громкие отношения Миранды Керр были со звездой «Пиратов Карибского моря» Орландо Блум. Мужчина и женщина были женаты три года. Свой брак они зарегистрировали в 2010 году, но позднее пара все-таки распалась. У звезд зарубежного шоу-бизнеса родился мальчик Флинн Кристофер Блэнчард Коупленд.

На данный момент модель состоит в браке с миллиардером, создателем SnapChat, Эвана Шпигеля, до свадьбы возлюбленные встречались два года. Миранда подарила мужу двух мальчиков: Харта и Майлза. Отметим, первый общий ребенок звездной четы появился на свет в 2018 году, а второй — уже через год.

В последних интервью женщина откровенно говорила о том, что ей нравится быть матерью. В этой роли она чувствует себя по-настоящему счастливой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Равшана Куркова впервые показала новорожденную дочь.

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