«Родители и дети должны жить отдельно»: дочь Глюк’оZы хочет сбежать из дома

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 18 0

Дочь Глюк’оZы рассказала, что чувствует себя обузой и хочет съехать от родителей

«Родители и дети должны жить отдельно»: дочь Глюк’оZы хочет сбежать из дома

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Почему девочка хочет покинуть родное гнездо? Нагнетает обстановка?

Многие фанаты певицы Глюк’оZы знают, что у ее дочери Лидии бунтарский характер. Девушка часто делает радикальные заявления — она не хочет ходить в школу, перекрасила волосы, а теперь и вовсе захотела жить одна.

Портал StarHit сообщил, что переехать она решила по причине того, что это ей должно помочь стать более самостоятельной.

«Родители не против, чтобы я съехала от них, но в 17-18 лет. Моя мама всегда говорит, что родители и дети должны жить отдельно. То есть мой переезд поддерживают все — и папа в том числе. Они готовы научить, объяснить, направить», — рассказала дочь Глюк’оZы.

Девушка призналась, что чувствует себя обузой для семьи, поэтому 16-летняя Лидия и хочет съехать. Также у нее есть еще одна весомая причина. Дело в том, что на дорогу в Москву у девочки уходит очень много времени, ведь их семейное гнездышко находится за городом.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Глюк’оZы раскрыла правду об отчислении из школы.

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