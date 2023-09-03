«Внутри чувство страха»: для чего нужно решать проблемы здесь и сейчас

Непроработанные жизненные ситуации могут привести к серьезному недугу. Что может произойти?

Многие люди испытывают какие-то проблемы и переживают стрессовое состояние. Из-за страха или других причин некоторые не могут справиться со сложной ситуацией. Но психолог Ольга Коробейникова эксклюзивно рассказала 5-tv.ru, почему важно избавиться от всех проблем здесь и сейчас.

Врач отметила, что в жизни человека есть прошлое и будущее. Все проблемы отправляются в прошлое. Но нельзя попасть в успешное будущее, если не проработать сложные ситуации, которые произошли ранее.

«Человек откладывает и откладывает ситуацию со своими финансами, ему нужно сменить профессию, ему нужно уйти с работы, но у него внутри чувство страха, что не получится. И он продолжает здесь оставаться. В результате накапливается стресс и напряжение. Оно в любом случае приведет к заболеванию. Развивается психосоматика и потом заболевание», — объяснила психолог.

Она отметила, чем сложнее недруг, тем больше денег может понадобиться на его решение. И в этот момент все амбиции придется отложить. Останется только заботиться о собственном здоровье.

Также и в отношениях. Если вовремя не проработать проблему, то с каждым днем у человека будет оставаться все меньше энергии. В конце концов уже не будет сил, чтобы что-то решить.

«Поэтому чем дольше человек откладывает, чем чаще он откладывает формируется вот этот вот грузик, считайте, что вот здесь вот на плечах огромный мешок проблем и они не решатся никогда, пока ты сам не возьмешь за это ответственность», — заявила специалист.

А если копить проблемы на протяжении всей жизни, то, как по щелчку пальцев, никого чуда не произойдет. Для проработки некоторых сложных ситуацией и вовсе нужно несколько лет, а не всего лишь один миг. Именно по этой причине надо сразу решать проблему, как только ее почувствовал.

«Нет энергии — нет настроения, нет радости, нет вдохновения. Все! Будущее закрыто», — подчеркнула врач.

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