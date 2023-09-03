Санкции — «все»? Еврочиновники продолжают вести бизнес с Москвой

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 18 0

Евросоюз нарастил закупку сжиженного газа из России.

Фото, видео: STEPHANIE LECOCQ / ТАСС; 5-tv.ru

Стоит ли удивляться, что Евросоюз нарастил закупку сжиженного газа из России, что в Антверпене — мировой алмазной столице с удовольствием принимают бриллианты из России, а отдельные еврочиновники продолжают вести семейный бизнес с Москвой. Расследование в репортаже корреспондента «Известий» Виталия Чащухина.

Когда дела плохи у всех, то и Канцлер — аутсайдер. Олафа Шольца начинают сторонится даже в ближайшем окружении. Совместное фото? Увольте. И только министрам экономики и финансов, похоже, больше нечего терять. Все и так потеряно. Они еще улыбаются, а у рядовых немцев настроения все хуже. Если и поставлять Украине танки, то вот с таким завязанным дулом. В знак протеста.

Свежие замеры общественного мнения выявили массовые опасения за будущее Германии — страна больше никогда не сможет вернуть себе статус ведущей экономики ЕС, курс властей — сомнительный, как место для бизнеса — малопривлекательное.

Закрываются тысячами, а если съезжают, так сразу на другой континент. С Россией же было велено порвать, а без нее — какие сверхприбыли. Хотя есть и те, кто затаились — а вдруг все еще можно повернуть вспять.

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