Более 20 рейсов отменено: что происходит в аэропортах Москвы

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 4 0

В аэропортах Москвы отменено более 20 рейсов

Более 20 рейсов отменено: что происходит в аэропортах Москвы

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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В настоящее время в воздушном пространстве над южной частью столицы нет ни одного самолета.

В столичных аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково отменены более 20 авиарейсов. Такую статистику публикует сервис «Яндекс. Расписание».

В аэропорту Домодедово задержаны восемь, а отменены 17 вылетов. Во Внуково обстановка схожая — задержаны пять, а отменены шесть. В Шереметьево всего задержаны шесть авиарейсов.

Причины такого решения не сообщаются. В данный момент известно, что в воздушном пространстве над югом столицы нет ни одного самолета, по данным сервиса Flightradar24.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что пассажир самолета в Казахстане притворился террористом из-за симпатии к девушке.

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