Более 20 рейсов отменено: что происходит в аэропортах Москвы

В настоящее время в воздушном пространстве над южной частью столицы нет ни одного самолета.

В столичных аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково отменены более 20 авиарейсов. Такую статистику публикует сервис «Яндекс. Расписание».

В аэропорту Домодедово задержаны восемь, а отменены 17 вылетов. Во Внуково обстановка схожая — задержаны пять, а отменены шесть. В Шереметьево всего задержаны шесть авиарейсов.

Причины такого решения не сообщаются. В данный момент известно, что в воздушном пространстве над югом столицы нет ни одного самолета, по данным сервиса Flightradar24.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что пассажир самолета в Казахстане притворился террористом из-за симпатии к девушке.