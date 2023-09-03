«Волшебное событие»: актер Александр Носик впервые стал отцом

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Алина Крылова
Алина Крылова 87 0

Актер Александр Носик впервые стал отцом

«Волшебное событие»: актер Александр Носик впервые стал отцом

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Артист стал родителем в 51 год.

Актер Александр Носик, известный своими ролями в сериалах «Тайны следствия», «Возвращение Мухтара», впервые стал отцом. У них с супругой появилась дочь. Счастьем артист театра и кино поделился в социальных сетях.

В личном микроблоге 51-летний актер разместил первое фото малышки, на котором показал крохотные ножки ребенка. Девочка появилась на свет на днях. О том, как назвали кроху, Носик предпочел умолчать.

«Произошло удивительное, чудное, волшебное событие в нашей семье — на свет появился маленький, но такое большой, такой очаровательный и важный человечек! Это счастье, когда от счастья рождается счастье! Девочка! Больше никаких подробностей», — подписал кадр он.

Три года назад Александр Носик появился на публике с обручальным кольцом. Позже выяснилось, что любимец публики скрыл от поклонников свадьбу. Избранницей актера стала девушка по имени Илона.

Ранее 5-tv.ru писал, что рэпер ST с супругой Ассоль ждут второго малыша.

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