Пожар в автосервисе в Петербурге локализован на площади 800 квадратных метров

Пожар, который возник в здании автосервиса рядом с нефтебазой в Санкт-Петербурге, локализован. Об этом сообщила пресс-служба МЧС в своем Telegram-канале.

В тушении задействовано более 100 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Спасатели не допустили, чтобы огонь распространился на расположенные поблизости здания.

Прежде сообщалось, что, предварительно, в результате пожара пострадал один человек — работник сервиса, который попытался потушить возгорание еще до того, как прибыли спасатели. Он получил ожоги лица и рук.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры с места тушения крупного пожара в автоцентре в Петербурге.