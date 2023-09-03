Пожар в автосервисе в Петербурге локализован на площади 800 квадратных метров

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Полина Долгова
Полина Долгова 16 0

По предварительным данным, пострадал один человек.

Пожар в автосервисе в Петербурге локализован на площади 800 квадратных метров

Фото: Telegram / МЧС России / mchs_official

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Пожар, который возник в здании автосервиса рядом с нефтебазой в Санкт-Петербурге, локализован. Об этом сообщила пресс-служба МЧС в своем Telegram-канале.

В тушении задействовано более 100 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Спасатели не допустили, чтобы огонь распространился на расположенные поблизости здания.

Прежде сообщалось, что, предварительно, в результате пожара пострадал один человек — работник сервиса, который попытался потушить возгорание еще до того, как прибыли спасатели. Он получил ожоги лица и рук.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры с места тушения крупного пожара в автоцентре в Петербурге.

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