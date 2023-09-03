Опубликованы кадры с места тушения крупного пожара в автоцентре в Петербурге

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Алина Крылова
Алина Крылова 7 0

По предварительным данным, пострадал один человек.

Фото, видео: Telegram / МЧС России / mchs_official ;5-tv.ru

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В Петербурге продолжается работа по ликвидации пожара на Пискаревском проспекте. Соответствующими кадрами поделились в пресс-службе МЧС РФ.

Первые сообщения о возгорании поступили в экстренные службы около 11 часов утра 3 сентября. Очевидцы сообщали об огромных столпах огня. Едкий дым стремительно распространялся по близлежащей местности, из-за чего очевидцам пришлось отойти от места горения на приличное расстояние.

К ликвидации огня привлечено 12 единиц техники и 60 человек личного состава. На них видно, как пожарные прилагают все усилия, чтобы обуздать стихию.

По данным 5-tv.ru, на Пискаревском проспекте горит автоцентр. Пострадал один человек. Он госпитализирован.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что площадь пожара охватила 800 квадратных метров.

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