Опубликованы кадры с места тушения крупного пожара в автоцентре в Петербурге

В Петербурге продолжается работа по ликвидации пожара на Пискаревском проспекте. Соответствующими кадрами поделились в пресс-службе МЧС РФ.

Первые сообщения о возгорании поступили в экстренные службы около 11 часов утра 3 сентября. Очевидцы сообщали об огромных столпах огня. Едкий дым стремительно распространялся по близлежащей местности, из-за чего очевидцам пришлось отойти от места горения на приличное расстояние.

К ликвидации огня привлечено 12 единиц техники и 60 человек личного состава. На них видно, как пожарные прилагают все усилия, чтобы обуздать стихию.

По данным 5-tv.ru, на Пискаревском проспекте горит автоцентр. Пострадал один человек. Он госпитализирован.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что площадь пожара охватила 800 квадратных метров.