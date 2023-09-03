Певица Лолита раскрыла, как справляется с недостойными мужчинами

Певица Лолита Милявская в ноябре готовится отпраздновать 60-летие, но в пенсионерки себя записывать не спешит. Артистка продолжает творить и вытворять, привлекая внимание не только поклонников, но и мужчин. Свои секреты привлекательности она раскрыла в эфире федерального канала.

Перед камерами Лолита предстала на ковровой дорожке с красным бюстгальтером в руках. Ей его дали в качестве реквизита для фото, и она умела нашла ему применение — повязала вокруг головы, примерив роль «красной шапочки».

Звезда признавалась, что дома у нее есть белье поинтереснее. В молодости они оптом закупалась в секс-шопах и не видит в этом ничего постыдного. По ее словам, различные латексные костюмы и сапоги пригодились ей не только в жизни, но и послужили реквизитом на съемках клипов.

Кроме того, Лолита в социальных сетях недавно похвасталась, что взялась за кусторез и выстригла все кусты на участке в форме яиц. Дело кропотливое, но и ей не привыкать!

«Вы думаете, это первый кусторез в моих руках? Вы думаете, я ножницами не могла сделать все то же самое? Я всю жизнь делала обрезание тем, кто не очень меня достоин», — прокомментировала она.

Сейчас всю свою энергию звезда готовит для юбилея. Она заранее предупредила, что в ее день на сцену никто кроме нее самой не выйдет. Но в зрительном зале она ждет и бывших, и настоящих, и будущих, если они приобретут билет, конечно же.

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