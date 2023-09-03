В Швеции состоялась очередная акция с сожжением Корана

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 5 0

SVT: полиция задержала мужчину, который сжег Коран в шведском Мальме

В Швеции состоялась очередная акция с сожжением Корана

Фото: www.globallookpress.com / Stefan JerrevÃ¥ng

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В Швеции прошла очередная акция с сожжением Корана. Однако в этот раз она не была успешно завершена и едва не превратилась в беспорядки. Об этом сообщает телеканал Svt.

Произошло все в городе Мальме. Мужчина решил сжечь священную книгу мусульман и подготовился к реализации задуманного. 37-летний Салван Момика начал сжигать Коран в 15:00 по московскому времени. Его действия собрали вокруг толпу. Один из прохожих пытался помешать, но был задержан полицией.

После силовики задержали еще несколько человек. В их числе оказался и сам Момика. Представитель полиции южного региона страны Рикард Лундквист назвал ситуацию «особым инцидентом», но дополнительной информации и деталей раскрывать не стал.

«В настоящее время не разглашаем никакой информации о том, что произошло», — прокомментировал он.

В прошлом месяце шведский премьер-министр Ульф Кристерссон на фоне введенного правительством Дании запрета на сложение религиозных книг дал комментарий журналистам. Он заявил, что Стокгольм таких же мер принимать не собирается.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Швеции рассматривают еще три заявки на акции сожжения священных книг.

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