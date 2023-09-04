Польша собирается вводить войска на территорию Литвы

Варшава продолжает нагнетать обстановку в Евросоюзе для того, чтобы оккупировать Виленский край.

Польша продолжает использовать тему Сувалкского коридора, преследуя цель ввести свою армию на территорию Литвы якобы с целью защиты. Об этом заявил заместитель начальника факультета Генерального штаба вооруженных сил Военной академии Белоруссии Андрей Богодель.

«Каждый военный человек прекрасно понимает, что Сувалкский коридор не проходит по территории только Польши, где, по сути своей, нет транспортных магистралей серьезных, а одни болота. А он проходит несколько северо-западней, по территории Литвы», — сказал чиновник в интервью телеканалу СТВ.

Он подчеркнул, что Варшава продолжает нагнетать обстановку в Евросоюзе для того, чтобы оккупировать Виленский край, еще в июле 2023 года министр обороны Мариуш Блащак заявил о подготовке создания саперного батальона в Сувалкском коридоре.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Польше указали на ложь Запада об изоляции России.