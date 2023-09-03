Поймали с поличным: в Польше указали на ложь Запада об изоляции России

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Алина Крылова
Алина Крылова 24 0

Польский журналист Важеха: заявления Запада об изоляции России являются ложью

Поймали с поличным: в Польше указали на ложь Запада об изоляции России

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Тема:
Спецоперация

Польский журналист отметил, что США — не весь мир, а лишь его небольшая часть.

На Западе заблуждаются, считая, что конфликт на Украине привел к повсеместной изоляции Российской Федерации. Соответствующим мнением поделился польский журналист FPG24 Лукаш Важеха.

По его словам, уверенные в нерушимости своей пропаганды США сами запутались в собственных словах, в то время как другие страны смотрят на сложившуюся ситуацию без призмы личных интересов.

«Встреча в Йоханнесбурге показывает, в какой степени изоляция РФ является манипуляцией, а точнее ложью. Россия, конечно, была изолирована, но только от Запада, понимаемого в широком смысле как большинство стран Европы, Соединенные Штаты, Канада, Япония, Южная Корея и Австралия. Однако это не большая часть мира», — заявил он.

Со своей стороны Вахежа подчеркнул: объем пропаганды, производимой в США, неизменно привел к заблуждениям. Обозреватель поспешил напомнить: происходящее на Украине — это конфликт России и США, в котором большинство государств планеты не хотят занимать ничью позицию.

Ранее 5-tv.ru писал о словах пресс-секретаря Дмитрия Пескова, который заявлял, что западная пропаганда уже успела утомить многих представителей стран.

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