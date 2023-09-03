Польский журналист Важеха: заявления Запада об изоляции России являются ложью
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Польский журналист отметил, что США — не весь мир, а лишь его небольшая часть.
На Западе заблуждаются, считая, что конфликт на Украине привел к повсеместной изоляции Российской Федерации. Соответствующим мнением поделился польский журналист FPG24 Лукаш Важеха.
По его словам, уверенные в нерушимости своей пропаганды США сами запутались в собственных словах, в то время как другие страны смотрят на сложившуюся ситуацию без призмы личных интересов.
«Встреча в Йоханнесбурге показывает, в какой степени изоляция РФ является манипуляцией, а точнее ложью. Россия, конечно, была изолирована, но только от Запада, понимаемого в широком смысле как большинство стран Европы, Соединенные Штаты, Канада, Япония, Южная Корея и Австралия. Однако это не большая часть мира», — заявил он.
Со своей стороны Вахежа подчеркнул: объем пропаганды, производимой в США, неизменно привел к заблуждениям. Обозреватель поспешил напомнить: происходящее на Украине — это конфликт России и США, в котором большинство государств планеты не хотят занимать ничью позицию.
Ранее 5-tv.ru писал о словах пресс-секретаря Дмитрия Пескова, который заявлял, что западная пропаганда уже успела утомить многих представителей стран.
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