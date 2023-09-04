Уголовное дело возбуждено после нападения на участника СВО под Ростовом-на-Дону

В Батайске в ходе конфликта возле кафе в мужчину выпустили 12 пуль.

В Батайске под Ростовом-на-Дону в ходе конфликта возле кафе в участника специальной военной операции (СВО) выпустили 12 пуль из травматического оружия. Глава региона Василий Голубев сообщил в своем Telegram-канале, что в данный момент возбуждено уголовное дело, которое он берет на личный контроль.

«По произошедшему сегодня ночью в Батайске инциденту с участником СВО. Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Буду внимательно следить за расследованием, виновные должны обязательно ответить по закону», — опубликовано в сообщении.

Молодому человеку 28 лет, он спокойно гулял вместе со своей девушкой и другом по городу, когда на него напали около 15 человек. Сперва парня избили, а затем начали расстреливать из травматического оружия.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что двое мужчин напали на девушку под Свердловском из-за синих волос.