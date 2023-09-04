В Подмосковье вспыхнул крупный пожар

В Видном загорелся склад лакокрасочных изделий.

Фото, видео: Telegram / Официальный канал МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru

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Крупный пожар тушили этой ночью в подмосковном Видном. Там вспыхнул склад лакокрасочных изделий.

Пламя охватило крышу и мгновенно распространилось на площади более тысячи квадратных метров. Чтобы потушить ангар спасателям пришлось привлечь около 80 человек и почти 30 единиц техники.

По предварительным данным, никто не пострадал, в причинах происшествия сейчас разбирается прокуратура.

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