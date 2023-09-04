Разрушительное «Торнадо»: лучшее видео из зоны СВО за день

Российские войска продолжают наносить чувствительные удары по ВСУ с помощью высокоточного оружия.
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
На стартовую позицию, как по-ракетному ее называют реактивщики, по полям с подсолнечником, вдоль лесопосадки, меняя скоростной режим, направление движения, направляется РСЗО «Торнадо-С». Несмотря на то, что наши расчеты ПВО сообщили — вражеских дронов в квадрате, где предстоит работать установке, не обнаружено, расслабляться не стоит. Вся батарея работает очень результативно. Уничтожается колесная, гусеничная техника, артиллерийские установки, пикапы с ДРГ и кочующими минометами.
Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.
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