Очередное обновление: Бритни Спирс показала, что сделала со своей поясницей

Звезда рассказала поклонникам, на что решилась четвертый раз в жизни

Бритни Спирс сделала себе новую татуировку. Об этом она сообщали в личном блоге в социальных сетях, опубликовав видео, на котором происходит процесс нанесения рисунка на кожу.

В кадре видно, как мастер набивает будущую татуировку на пояснице 41-летней звезды. При этом, судя по выражению лица Бритни, процесс этот весьма болезненный. Однако сама Спирс призналась, что все прошло не так, как она ожидала, а лучше, и в целом терпеть было несложно.

«Моя новая татуировка змеи, я так взволнована!» — рассказала Спирс.

Отныне на спине, а именно на пояснице звезды, изображена красная змея. Это уже четвертое ее тату, на теле певицы уже есть несколько рисунков: отпечаток поцелуя на запятье, слово «исцеление», написанное задом наперед на иврите, и фея, над которой и появилась новая татуировка.

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