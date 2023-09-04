Лидеру рок-группы Smash Mouth осталось жить несколько дней: в чем причина

С музыкантом уже начали прощаться близкие.

Солист и основатель американской рок-группы Smash Mouth Стивен Харвелл болен серьезным недугом, из-за которого ему осталось жить около недели. Об этом пишет Entertainment Weekly.

Известно, что 56-летний музыкант находится на последней стадии болезни после выписки из больницы, где он провел долгое время, пытаясь победить печеночную недостаточность и другие проблемы со здоровьем, с которыми столкнулся в последние годы.

«Мы надеемся, что люди уважают частную жизнь Стивена и его семьи в это трудное время», — добавил источник.

Харвелл находится дома в окружении близких и друзей, которые должны попрощаться с ним в течение ближайших дней. Жены у него нет, а единственный сын Пресли умер в 2001 году от лимфатической лейкемии.

В 2013 году у Стивена начались проблемы с сердцем после алкогольной зависимости. Это впоследствии спровоцировало сердечную недостаточность и синдром Гайе-Вернике, из-за которого у музыканта возникли сложности с памятью, речью и сознанием.

В 2021 году он был вынужден покинуть свою группу и завершить карьеру.

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