Лидеру рок-группы Smash Mouth осталось жить несколько дней: в чем причина

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Рита Миронова
Рита Миронова 5 0

Лидеру Smash Mouth осталось жить неделю из-за печеночной недостаточности

Лидеру рок-группы Smash Mouth осталось жить несколько дней: в чем причина

Фото: www.globallookpress.com / MJT/AdMedia

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С музыкантом уже начали прощаться близкие.

Солист и основатель американской рок-группы Smash Mouth Стивен Харвелл болен серьезным недугом, из-за которого ему осталось жить около недели. Об этом пишет Entertainment Weekly.

Известно, что 56-летний музыкант находится на последней стадии болезни после выписки из больницы, где он провел долгое время, пытаясь победить печеночную недостаточность и другие проблемы со здоровьем, с которыми столкнулся в последние годы.

«Мы надеемся, что люди уважают частную жизнь Стивена и его семьи в это трудное время», — добавил источник.

Харвелл находится дома в окружении близких и друзей, которые должны попрощаться с ним в течение ближайших дней. Жены у него нет, а единственный сын Пресли умер в 2001 году от лимфатической лейкемии.

В 2013 году у Стивена начались проблемы с сердцем после алкогольной зависимости. Это впоследствии спровоцировало сердечную недостаточность и синдром Гайе-Вернике, из-за которого у музыканта возникли сложности с памятью, речью и сознанием.

В 2021 году он был вынужден покинуть свою группу и завершить карьеру.

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