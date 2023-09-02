«Семейство Дракулы»: какую тайну унес в могилу несостоявшийся свекр леди Дианы, миллиардер Аль-Файед

О смерти бизнесмена стало известно буквально несколько часов назад. Его сын погиб вместе с принцессой. Кого винил в трагедии Мохаммед?

В возрасте 94 лет умер Мохаммед Аль-Файед. Египетский миллиардер был известен не только своими делами, но и родством с последним возлюбленным принцессы Дианы. Вместе с королевской особой сын Аль-Файеда погиб в автокатастрофе при странных обстоятельствах. Расследование дела ведется и по сей день.

До последнего момента своей жизни олигарх был уверен: его сына и принцессу Диану убили по приказу королевской семьи. на одном из судебных слушаний, которые прошли в Королевском суде, Аль-Файед назвал родственников королевы Елизаветы «семейством Дракулы» и подчеркнул: монаршей семье была выгодна смерть жены принца Чарльза. Невинность Дианы стояла комом в горле у самой королевы, в то время как сын правительницы отличался разгульным характером.

«Принцесса Диана говорила мне о своих страхах до и после отпуска, который мы проводили вместе в июле 1997 года. Она говорила мне, что знает о попытках принца Филиппа и принца Чарльза избавиться от нее», — вспоминал он во время заседания, пишут РИА Новости.

Более того, сам Мохаммед Аль-Файед был уверен: он знает не только «заказчика» преступления, но и его исполнителя. Виновными в смерти своего сына египетский олигарх называл спецслужбы. Якобы, у мужа королевы Елизаветы, принца Филиппа были связи и возможности, чтобы организовать покушение на нелюбимую невестку.

Гибель своего сына и принцессы Дианы бизнесмен охарактеризовал как «жестокое убийство».

«Принц Чарльз был вовлечен в заговор, чтобы расчистить путь для женитьбы на Камилле Паркер-Боулз», — до последнего уверял он.

Напомним, что принцесса Уэльская погибла в одной из самых странных автокатастроф. Днем 30 августа 1997 года она вместе с сыном египетского миллиардера Доди Аль-Файедом прибыла в Париж по делам. Пара заехала в отель Ritz, откуда ночью отправилась в апартаменты Аль-Файеда. Около 00:23 31 августа при въезде в дорожный тоннель водитель авто с принцессой потерял управление. В результате машину занесло, и она врезалась в столб.

Водитель и спутник принцессы погибли на месте. Диану же успели довезти до больницы, но усилия врачей оказались тщетны — королевская особа скончалась. В этой аварии выжил лишь один человек — охранник, сопровождавший сына египетского миллиардера. Однако он получил столь значительные увечья, что не смог дать внятных показаний по делу.

Ранее 5-tv.ru писал о еще одной тайне принцессы Дианы, связанной с принцем Чарльзом.