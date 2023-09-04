Игнорировать опасно: ТОП-3 неочевидных симптома гайморита

Почему не стоит закрывать глаза на признаки воспалительного процесса?

Банальный насморк может обернуться серьезными проблемами, если не начать борьбу с возбудителем вирусов вовремя. Нередко вместо визитов в больницу пациенты предпочитают самолечение, а к медикам обращаются только тогда, когда ситуация вышла из-под контроля.

Врач-терапевт Анастасия Тимощенко назвала изданию NEWS.ru три неочевидных симптома, указывающих на появление гайморита у человека. По ее словам, одним из тревожных признаков зачастую бывает густое зеленоватое отделяемое содержимое с неприятным запахом.

«При развитии инфекции происходит отек слизистой, скопление жидкого экссудата и отек в области верхнечелюстного соустья, что приводит к накоплению отделяемого, его сгущению, присоединению бактериальной инфекции и развитию воспаления слизистой гайморовой пазухи», — объяснила она.

Не стоит игнорировать и такие сигналы организма, как боль в проекции глаза, отеки или покраснения, а также повышение температуры тела. При любых недомоганиях доктор посоветовала обращаться к врачам.

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