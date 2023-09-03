«Душа болит, а сердце плачет»: как наши мысли влияют на наше тело и здоровье

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 4 0

Психолог Коробейникова: чем больше негатива, тем меньше энергии жизни

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Michael Bihlmayer; 5-tv.ru

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Связь существует на двух уровнях: душевном и физическом.

Никто не будет спорить, что на человеке отображается его образ жизни, восприятие мира, собственные ощущения и отношения с другими людьми. В современной медицинской науке существует мнение, что особенности личности влияют и на возникновение некоторых заболеваний. Как наши мысли влияют на наше тело и здоровье?

Об этом 5-tv.ru решил поинтересоваться у психолога Ольги Коробейниковой. По словам эксперта, состояние человека складывается из двух составляющих: душевного и физического. И они, конечно же, взаимосвязаны.

Врач отмечает, что душевное здоровье хорошо развивается тогда, когда присутствуют позитивные мысли. И вопрос не о том, что надо заниматься аффирмациями, развивать, так называемое «позитивное мышление». Психолог утверждает, что оно появляется только тогда, когда мы живем и проживаем жизнь так, как мы ее видели в самых сокровенных мечтах.

«То есть, чем ближе твоя жизнь равно мечта, то есть я не просто о ней мечтаю, а я так живу, тем выше вероятности, что у вас идет то самое соответствующее настроение, которое влияет на душевное здоровье. И тогда физическое здоровье будет в плюсе и появится энергия», — говорит эксперт.

Много негатива в жизни человека от того, что его жизнь складывается не так, как он ее представлял. Это отображается во многих сферах, например, отношениях, самореализации. То есть, чем больше у человека несостыковок между тем, «что я чувствую» и «что я делаю», тем сильнее энергия идет на спад. Таким образом, наши мысли связаны с нашим телом на двух уровнях: душевном и физическом, подытоживает психолог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие ошибки приводят к скандалам в отношениях.

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