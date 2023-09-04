«Когда приеду, вмешаюсь»: причастна ли домработница к краже денег у Рутберг

Звезда сериала «Не родись красивой» рассказала, есть ли подозреваемые по уголовному делу.

В минувшее воскресенье, 3 сентября, злоумышленники обнесли квартиру актрисы Юлии Рутберг. По одной из версий, к преступлению может быть причастна домработница актрисы. Версию о ее причастности Рутберг прокомментировала телеканалу «360».

По словам 58-летней артистки, полиция уже задержала подозреваемого в ограблении ее квартиры. Что касается возможной вины домработницы в этом преступлении, Рутберг считает версию неправдивой.

«Да ну, бред какой-то. Я еще раз говорю, что я ничего не знаю. Сейчас все что угодно могут говорить, поэтому, когда я приеду, я в это дело вникну, вмешаюсь», — сказала актриса в беседе с изданием.

Напомним, об ограблении правоохранителям сообщил 27-летний сын Юлии Рутберг Григорий. После проверки было возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал, что старший сын Градского не верит, что его мачеху обокрали.