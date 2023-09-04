«Когда приеду, вмешаюсь»: причастна ли домработница к краже денег у Рутберг

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 27 0

Рутберг отрицает причастность домработницы к ограблению квартиры

«Когда приеду, вмешаюсь»: причастна ли домработница к краже денег у Рутберг

Фото: Кадр из к/ф «Женская дружба», реж. Игорь Штернберг, 2007 г.

Читайте нас в: Дзен Новости

Звезда сериала «Не родись красивой» рассказала, есть ли подозреваемые по уголовному делу.

В минувшее воскресенье, 3 сентября, злоумышленники обнесли квартиру актрисы Юлии Рутберг. По одной из версий, к преступлению может быть причастна домработница актрисы. Версию о ее причастности Рутберг прокомментировала телеканалу «360».

По словам 58-летней артистки, полиция уже задержала подозреваемого в ограблении ее квартиры. Что касается возможной вины домработницы в этом преступлении, Рутберг считает версию неправдивой.

«Да ну, бред какой-то. Я еще раз говорю, что я ничего не знаю. Сейчас все что угодно могут говорить, поэтому, когда я приеду, я в это дело вникну, вмешаюсь», — сказала актриса в беседе с изданием.

Напомним, об ограблении правоохранителям сообщил 27-летний сын Юлии Рутберг Григорий. После проверки было возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал, что старший сын Градского не верит, что его мачеху обокрали.

+20° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
96.34
0.01 104.61
-0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:45
Россия планирует запустить первый блок АЭС «Аккую» в 2024 году
13:40
Минус четыре: кому принадлежат уничтоженные в Черном море катера
13:39
Россия и Турция намерены довести товарооборот до 100 миллиардов долларов в год
13:30
В Химках на трассе М-10 столкнулись 12 автомобилей
13:30
«Когда приеду, вмешаюсь»: причастна ли домработница к краже денег у Рутберг
13:23
Минобороны: возле Брусовки в ДНР сбит украинский Ми-8

Сейчас читают

«Гарантированный русофоб»: чего ожидать от нового министра обороны Украины
«Не был красавчиком»: Дмитриенко рассказал, когда за ним стали бегать девочки
Ольга Бузова раскрыла, что помогло ей поступить в вуз
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России