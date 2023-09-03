«Она хочет все»: старший сын Градского не верит, что его мачеху обокрали

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 8 0

Сын Градского Даниил не верит в неожиданное ограбление его мачехи Коташенко

«Она хочет все»: старший сын Градского не верит, что его мачеху обокрали

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Наследники знаменитого музыканта продолжают битву за его многомиллионное наследство.

Старший сын покойного народного артиста РФ Александр Градского разделяет позицию соседей, которые не верят, что вдову музыканта Марину Коташенко обокрали. Даниил в эфире федерального канала прокомментировал «неожиданную» пропажу вещей из ее дома.

Наследник в суде представляет интересы своей матери — третьей жены Градского Ольги Фартышевой. Женщина хочет получить половину имущества, нажитого в браке с исполнителем. При этом, отмечает Даниил, сторона Коташенко «хочет забрать все».

Наследство Градского, по различным данным СМИ, насчитывает два особняка, три московские квартиры, девять дач, счета и автомобили. Недавно в одном из домов произошла странная ситуация — в него проникли воры. Они украли антикварные стулья, фарфоровый сервиз, часы и не только.

По словам Коташенко, преступники вынесли из дома миллионы, которые та хранила под кроватью. Соседи смотрят на ситуацию скептически — не верят, что дом могли обчистить. Даниил тоже находится в недоумении.

«Заходит грабитель — говорит: „О, посуда!“ У Марины Владимировны был непосредственный доступ к дому на протяжении всего этого времени», — прокомментировал он.

Старший сын Градского сомневается, что украденные средства были личными сбережениями Коташенко, но больше всего его смущает другое — обокрали «неожиданно», прямо за день до начала описи имущества. Кроме того, добавил он напоследок, сама Марина живет в соседнем доме и контролирует оба здания.

Ранее 5-tv.ru писал, что театр Градского судится с его вдовой и наследниками.

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