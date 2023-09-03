«Она хочет все»: старший сын Градского не верит, что его мачеху обокрали

Наследники знаменитого музыканта продолжают битву за его многомиллионное наследство.

Старший сын покойного народного артиста РФ Александр Градского разделяет позицию соседей, которые не верят, что вдову музыканта Марину Коташенко обокрали. Даниил в эфире федерального канала прокомментировал «неожиданную» пропажу вещей из ее дома.

Наследник в суде представляет интересы своей матери — третьей жены Градского Ольги Фартышевой. Женщина хочет получить половину имущества, нажитого в браке с исполнителем. При этом, отмечает Даниил, сторона Коташенко «хочет забрать все».

Наследство Градского, по различным данным СМИ, насчитывает два особняка, три московские квартиры, девять дач, счета и автомобили. Недавно в одном из домов произошла странная ситуация — в него проникли воры. Они украли антикварные стулья, фарфоровый сервиз, часы и не только.

По словам Коташенко, преступники вынесли из дома миллионы, которые та хранила под кроватью. Соседи смотрят на ситуацию скептически — не верят, что дом могли обчистить. Даниил тоже находится в недоумении.

«Заходит грабитель — говорит: „О, посуда!“ У Марины Владимировны был непосредственный доступ к дому на протяжении всего этого времени», — прокомментировал он.

Старший сын Градского сомневается, что украденные средства были личными сбережениями Коташенко, но больше всего его смущает другое — обокрали «неожиданно», прямо за день до начала описи имущества. Кроме того, добавил он напоследок, сама Марина живет в соседнем доме и контролирует оба здания.

Ранее 5-tv.ru писал, что театр Градского судится с его вдовой и наследниками.