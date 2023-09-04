Ситибанк намерен ликвидировать все свои банкоматы в РФ до конца года

Финансовый конгломерат принял решение уйти с рынков 13 стран.
Фото: www.globallookpress.com / Fabian Sommer
Ситибанк проинформировал россиян о сворачивании своей сети банкоматов до конца 2023 года. Все устройства будут ликвидированы в ближайшие несколько месяцев. Об этом финансовая организация сообщила на сайте.
«Информируем вас о начале процесса прекращения обслуживания в банкоматах АО КБ «Ситибанк“», — указано в публикации.
Финансовый конгломерат США Citigroup еще в 2021 году заявил о намерении уйти с рынков розничного бизнеса 13 стран. Россия вошла в их число. Решение было принято в рамках реализации новой стратегии.
После начала спецоперации и введения антироссийских санкций Запада, Ситибанк объявил о прекращении рекламной деятельности в РФ с целью привлечения новых клиентов. В компании также рассказали, что процесс выхода из российского бизнеса будет усилен.
Ранее 5-tv.ru писал, что Центробанк сообщил о начале тестирования цифрового рубля в 13 банках.
Читайте также
60%
0.01 104.61
-0.33
Нашли ошибку?