Ситибанк намерен ликвидировать все свои банкоматы в РФ до конца года

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 22 0

Финансовый конгломерат принял решение уйти с рынков 13 стран.

Ситибанк намерен ликвидировать все свои банкоматы в РФ до конца года

Фото: www.globallookpress.com / Fabian Sommer

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Ситибанк проинформировал россиян о сворачивании своей сети банкоматов до конца 2023 года. Все устройства будут ликвидированы в ближайшие несколько месяцев. Об этом финансовая организация сообщила на сайте.

«Информируем вас о начале процесса прекращения обслуживания в банкоматах АО КБ «Ситибанк“», — указано в публикации.

Финансовый конгломерат США Citigroup еще в 2021 году заявил о намерении уйти с рынков розничного бизнеса 13 стран. Россия вошла в их число. Решение было принято в рамках реализации новой стратегии.

После начала спецоперации и введения антироссийских санкций Запада, Ситибанк объявил о прекращении рекламной деятельности в РФ с целью привлечения новых клиентов. В компании также рассказали, что процесс выхода из российского бизнеса будет усилен.

Ранее 5-tv.ru писал, что Центробанк сообщил о начале тестирования цифрового рубля в 13 банках.

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